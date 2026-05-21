Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’a zatürre teşhisi konulduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenilmişti. İnanır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, bu süreçte entübe edildiği bildirildi.

Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki isme zatürre teşhisi konulduğu öğrenilmişti.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İnanır’ın bugün entübe edildiği bildirildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyordu! Kadir İnanır entübe edildi

"ZATÜRRENİN ALTINDA TÜMOR GÖRÜLDÜ"

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan hayat arkadaşı Jülide Kural, şu açıklamayı yaptı:

"Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız."

BEYNİNDE PIHTI ATMIŞTI

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları yaşayan Kadir İnanır, uzun süre hastanede tedavi altında kalmıştı. 24 Mart 2024’te beyin damarında pıhtı oluşması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılan isim, yoğun bakımda tedavi görmüştü.



Birkaç ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu sebebiyle yeniden hastanede tedavi altına alındığı basına yansımıştı.

SAYISIZ FİLMDE BAŞROL ÜSTLENDİ

Kadir İnanır, 1949 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin en küçük çocuğu olan İnanır, ilk ve ortaöğrenimi sırasında sahne sanatlarına ilgi duymaya başladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü’nü tamamladı. Gençlik yıllarında katıldığı yarışmalarda dikkat çeken İnanır, 1967’de Ses dergisinin “Sinema Artisti Yarışması”nda finale kaldı, 1968’de ise Saklambaç gazetesinin “Fotoroman Artisti Yarışması”nda birinci oldu.

Sinemaya “Yedi Adım Sonra” adlı filmle adım atan Kadir İnanır, kısa sürede Türk sinemasının en önemli erkek oyuncularından biri haline geldi. Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Kara Gözlüm” filmiyle ilk kez başrol oynayan İnanır, Türkan Şoray ile birlikte kamera karşısına geçti. Ardından “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarında rol aldı.

