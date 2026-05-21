MİT yalanıyla hem dolandırıldıklarını hem de 2 kızının kandırıldığını iddia eden Yarar çifti kızlarının maaşını açıkladı, Müge Anlı’da ortalık karıştı. Kızlarının hastanede temizlik görevlisi olduğunu belirten aile ayda 85-150 bin TL arasında maaş aldığını söyledi, Müge Anlı stüdyodaki hemşireye sordu. Ailenin iddiaları ise ‘Pes’ dedirtti. İşte gündem olan olayın perde arkası…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulan ‘temizlik görevlisi maaşı’ sosyal medyada gündem oldu. Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, Büşra ve Derya isimli kızlarının Mustafa isimli bir kişi tarafından kandırıldığını, kendilerinin ‘istihbarat’ yalanıyla dolandırıldıklarını iddia ederek programa başvurdu.

Müge Anlı duydu inanamadı! Temizlik görevlisinin maaşı gündem oldu!

MİT YALANIYLA DOLANDIRICILIK

İddiaya göre Mustafa isimli şüpheli aileye MİT’te çalıştığını belirterek kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıttı. 2 milyon TL dolandırıldıklarını, iki kızlarının kaçırıldığını iddia eden Yarar çifti, kızları ile 7 aydır iletişim kuramadıklarını söyledi.

Kızları Derya’nın Mustafa isimli kişi ile nişanlandıktan sonra, Mustafa’nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu öğrendiklerini söyleyen aile, kızlarının Mustafa’ya inanmaya devam ettiğini belirtti. Mustafa’nın bir şebeke ile birlikte olduğunu öne süren aile, dolandırıcılık şebekesinin, kızları Derya'nın Kaymakamlık bünyesinde çalıştığı dönemi hedef aldığını açıkladı.

"KİMLİĞİMİ BULAMAZSINIZ"

Şebeke üyelerinin Derya'ya "Arsa satışlarından senin üzerine suç yıkacaklar" diyerek korkuttuğu, sahte ajanın ise "Suçun yoksa seni ben kurtarırım" vaadiyle aileye sızdığı söylendi. İddiaya göre ailenin 2 kızı ile kayıplara karışan Mustafa “Beni nereden araştırırsanız araştırın gerçek kimliğimi bulamazsınız. Ben Amerika'da kırmızı bültenle aranan kişiyim" dedi.

Sahte hastane raporları, kırık kemik hikayeleriyle gözlerinin boyandığını belirten ailenin anlattıkları arasında ‘temizlik görevlisi maaşı’ ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"AYLIK 85 BİN TL ALIYORUM" DEDİ

Aile, Mustafa’nın önerisiyle altın bozdurup araba aldıklarını anlattı. Kızlarının hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen aile aylık maaşının 85 bin TL olduğunu, tediye miktarıyla 150 bin TL’yi bulduğunu açıkladı, Müge Anlı şoke oldu.

Müge Anlı ve aile arasında gerçekleşen diyalog şöyle;

Şimdi kızınız ne iş yapıyor?

Hastanede temizlikçi. Ayda 150.000 L mı kazanıyormuş?

Hastanede temizlik görevleri 85.000 TL mi alıyor?

Kasım ayında 85bin TL aldı, Aralık ayında 150.000 aldı.

Müge Anlı maaş tutarını seyircilerin arasındaki bir hemşireye sordu, hemşire de gerçekçi olmadığını belirtti.

Öte yandan programa telefonla bağlanan ailenin kızı Derya “O çocuklar Mustafa'nın çocukları değil, kadının eski eşinden. Evet bekliyorum, onunla bir gün evleneceğim” diyerek kardeşi ve kendisinin eve dönmeyeceğini duyurdu. Mustafa da yayına katılarak evli ve çocuk sahibi olduğunu kabul etti, ancak boşanıp Derya ile evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

Babanın, "Ortak kargo arabası alacağız diye verdiğimiz 200 bin lira nerede?" sorusuna ise Derya, "Özel şahsi sebeplerimiz var, gösteremem" cevabını verdi.

