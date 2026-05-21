Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan "Hayat 112 Acil" uygulaması devreye sokuldu. Tamamen yerli olan "Hayat 112 Acil" uygulaması, sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunma imkanı sunuyor. Peki, "Hayat 112 Acil" uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen HAYAT 112 Acil mobil uygulaması, vatandaşların acil çağrı süreçlerini hızlandırmak, saha ekiplerinin koordinasyonunu daha sağlıklı yürütmek ve mükerrer ihbar kayıtlarının önüne geçmek amacıyla hizmete sunuluyor.

HAYAT 112 ACİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Android ve IOS sisteminde yer alan "Hayat 112 Acil" uygulamasına e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılabiliyor. e-Devlet Kapısı ile giriş yapılmasının amacı; güvenli, doğrulanmış ve hızlı kullanıcı kimlik doğrulamasının sağlanmasıdır.

KADES SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

KADES üzerinden yapılan acil yardım çağrıları, kullanıcının konum bilgisiyle birlikte kolluk birimlerine iletilmekte; değerlendirme sonrasında en yakın ekip hızlı şekilde yönlendirilmektedir.

KONUMLAR NEDEN ALINIYOR?

HAYAT 112 Acil Mobil uygulamada konum bilgisinin alınmasının amacı; acil durumlarda vatandaşın bulunduğu konumun doğru şekilde tespit edilerek ilgili ekiplerin en kısa sürede yönlendirilmesini sağlamak, müdahale süresini azaltmak ve olaylara hızlı, etkin ve koordineli şekilde müdahaleedilmesine katkı sunmaktır.

PROFİLDE BİLGİLERİM NEDEN KAYITLI?

Profil bilgileriniz; acil durum ihbarlarının güvenli ve etkin şekilde yönetilmesi, kullanıcı kimliğinindoğrulanması, yetkisiz kullanımın önlenmesi ve gerekli hallerde sizinle hızlı iletişim kurulabilmesi amacıyla sistem üzerinde kayıtlı olarak tutulmaktadır.

ADRESLERİM UYGULAMADA KAYDEDİLMEK ZORUNDA MI?

Adres bilgilerinizin uygulamaya kaydedilmesi zorunlu değildir. Ancak adres bilgilerinizi sisteme tanımlamanız durumunda, uygulama üzerinden oluşturacağınız ihbar ve acil durum bildirimlerinde konum ve adres seçimi daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmektedir.

