Aston Villa'nın devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Tammy Abraham, İngiliz ekibinin İstanbul'da Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte "UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 4 farklı organizasyonunda da zafer yaşayan ikinci futbolcu" oldu. İngiliz santrfor, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, Roma ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Bu şampiyonluk, futbol tarihine geçen bireysel bir başarıyı da beraberinde getirdi.

Aston Villa forması giyen Tammy Abraham, kariyerine bir büyük Avrupa kupası daha ekleyerek, "UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 4 farklı organizasyonunda da zafer yaşayan tarihteki ikinci futbolcu" oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan final müsabakasının ardından kupayı kaldıran 28 yaşındaki İngiliz golcü, 3 farklı takımla bu başarıya imza attı.

2025-2026 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Tammy Abraham, devre arasında Aston Villa'ya gitti .

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Altyapısından yetiştiği Chelsea ile Avrupa sahnesine adım atan Abraham, kariyeri boyunca transfer olduğu ve kiralık olarak forma giydiği takımlarla UEFA podyumunun müdavimi haline geldi. Abraham, 2020-2021 sezonunda Chelsea formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak kulüpler düzeyindeki en büyük kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Yine 2021 yılında Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal'i penaltılarla mağlup ettiği UEFA Süper Kupa maçında kadroda yer alan 28 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda da Jose Mourinho yönetimindeki Roma kulübüyle ilk defa düzenlenen UEFA Konferans Ligi'ni kazandı. İngiliz futbolcu, Freiburg karşısında İstanbul'da elde edilen zaferle koleksiyonundaki tek eksik parçayı da tamamlamış oldu.

Abraham'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

EMERSON PALMIERI'NİN YANINA ADINI YAZDIRDI

Daha önce İtalyan sol bek Emerson Palmieri, Chelsea ve West Ham United formalarıyla bu 4 büyük turnuvada da şampiyonluk sevinci tadan dünyadaki tek futbolcu konumundaydı. İstanbul'daki finalle birlikte Abraham, Palmieri'nin ardından bu unvana ortak oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası