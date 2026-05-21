Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda İstanbul, müthiş bir finale ev sahipliği yaptı. Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Freiburg'u 3-0 mağlup ederek, şampiyon olmayı başardı. 44 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanan İngiliz ekibinin deneyimli dile bekçisi Emiliano Martinez, parmağındaki kırıkla maça çıktığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan finalde Premier Lig ekibine 3-0'lık galibiyeti getiren golleri Youri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti. 1982'den sonra ilk kez Avrupa'da şampiyonluk sevinci yaşayan Aston Villa'da kaleci Emiliano Martinez, maçtan önce parmağının kırıldığını ancak buna rağmen sahaya çıktığını söyledi.

Aston Villa, İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını kaldırdı.

"HER KÖTÜ ŞEYİN İYİ BİR YANI VAR"

Martinez, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Isınma sırasında parmağımı kırdım. Benim için her kötü şeyin iyi bir yanı vardır. Bunu hayatım boyunca yaptım ve yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Aston Villa kalecisi, maç sonu kupa sevincini böyle yaşadı.

"TOPA HER DOKUNDUĞUMDA PARMAĞIM TERS YÖNE GİTTİ"

33 yaşındaki dünyaca ünlü Arjantinli kaleci, "Daha önce hiç parmağım kırılmamıştı. Topa her vurduğumda ters yöne gidiyordu. Ancak bunlar atlatılması gereken şeyler ve Aston Villa forması giymekten gurur duyuyorum" dedi.

Emiliano Martinez - Unai Emery

2025-2026 SEZONU PERFORMANSI

Arsenal'den 2020 yılında Aston Villa'ya transfer olan Emiliano Martinez, bu sezon 44 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 15 milyon eruo olarak gösterilen oyuncu, kalesinde 49 gol görürken, 14 mücadelede gole izin vermedi.

