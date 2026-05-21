UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa, Avrupa'da kupa sevinci yaşarken İngilizler bir kez daha İstanbul'dan mutlu ayrıldı.

Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finaliyle birlikte İstanbul, 5. kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yaptı.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez finali organize eden İstanbul, 2 kez UEFA Kupası finali ve 1 kez de UEFA Süper Kupa'ya şahitlik etti.

YİNE İNGİLİZLER GÜLDÜ

Beşinci kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yapan İstanbul'dan zaferle ayrılan taraf yine İngilizler oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen finallerin 4'ünde İngilizler mutlu sona ulaştı. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer kez finali organize eden İstanbul, 1 kez de UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da 2 kez final oynayan Liverpool, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa maçını kazandı.

Manchester City, İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını evine götürdü.

İngiliz ekipleri sadece 2009 yılında Shakhtar Donetsk ve Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası finalinde yer almadı.

Freiburg - Aston Villa

İLK FİNAL UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Milan karşı karşıya gelirken İstanbul'daki ilk final, futbol tarihinin en dramatik ve unutulmaz geri dönüşlerinden birine sahne oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Milan, Paolo Maldini ve Hernan Crespo'nun (2) attığı gollerle 3-0 önde noktaladı. İkinci yarıda Steven Gerrard, Vladimir Smicer ve Xabi Alonso'nun golleriyle skoru eşitleyen Liverpool, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak Türkiye'de gerçekleştirilen ilk UEFA organizasyonu finalinde kupanın sahibi oldu.

SÜPER KUPA, DOLMABAHÇE'DEN ADA'YA GİTTİ

2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya geldi.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ünvanıyla İstanbul'a geldiği maçta, Chelsea de UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı olarak Süper Kupa için sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümü de 2-2'yle sonuçlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Liverpool, seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Liverpool böylelikle İstanbul'da oynadığı ikinci finalden de ülkesine kupayla döndü.

Freiburg - Aston Villa

MANCHESTER CİTY, İSTANBUL'DA TARİHE GEÇTİ

İlk UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden 18 sene sonra Atatürk Olimpiyat Stadı, bir kez daha Avrupa futbolunun en büyüğünü belirlemek için kapılarını açtı.

İstanbul'da oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Manchester City, bu galibiyetle tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırken, o sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı da kaldırarak "üçleme" (treble) yapmayı başardı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da Barcelona'da iki kez kazandığı kupayı kariyerinde üçüncü kez İstanbul'da kaldırdı.

Manchester City

İSTANBUL, İNGİLİZLERE YARIYOR

İstanbul'da gerçekleştirilen 4 finalin biri dışında hepsinde İngiltere takımları yer aldı.

Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası finali hariç oynanan 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupa maçında kupayı İngiliz ekipleri kazandı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde Liverpool ve Manchester City, İtalyan rakiplerini yenerek mutlu sona ulaşırken, iki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği Süper Kupa'da da sevinen yine Liverpool oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası