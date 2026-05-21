İstanbul’da ünlü isimlere yönelik başlatılan geniş çaplı uyuşturucu soruşturması magazin ve gündem dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı, oyuncu, sosyal medya fenomeni ve iş insanlarının bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hangi ünlüler, neden gözaltına alındı soruları kamuoyunca merak edilirken gözaltına alınan 25 ünlünün isim listesi de açıklandı.

Soruşturmanın, uyuşturucu kullanımını teşvik etme, kullanım için ortam sağlama ve uyuşturucu bağlantılı faaliyetlere ilişkin elde edilen deliller doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Peki, hangi ünlüler, neden gözaltına alındı? İşte 25 ünlünün isim listesi...

HANGİ ÜNLÜLER, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında yüksek miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada yalnızca uyuşturucu ticareti yapan kişilere değil, kullanımını kolaylaştıran ve ortam sağlayan şüphelilere yönelik de çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda 25 kişi hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na talimat verildiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de yer aldı. Şarkıcı Mabel Matiz adıyla bilinen Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapılı’nın da operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, haklarında işlem başlatılan bazı kişilerin yurt dışında bulunduğu, bazı isimlerin ise aranmasının sürdüğü bildirildi.



GÖZALTINA ALINAN 25 ÜNLÜNÜN İSİM LİSTESİ

1. Serenay SARIKAYA

2. Berkay ŞAHİN

3. Tan TAŞCI

4. Yağmur ÜNAL

5. Mirgün Sırrı CABAS

6. Hakan AYDIN (BLOK 3)

7. Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

8. Feyza CİVELEK

9. Niran ÜNSAL

10. Volkan BAHÇEKAPALI

11. Onur TUNA

12. Osman Haktan CANEVİ

13. Aslıhan TURANLI

14. Eren KESİMER

15. Kübra İmren SİYAHDEMİR

16. Mehmet Rahşan

17. Cansu TEKİN

18. Özgür Deniz CELLAT

19. Yasemin İKBAL

20. Tarık TUNCA BAKIR

21. Hanzede GÜRKANLAR

22.⁠ ⁠Aycan YAĞCI

23. Tuğçe POSTOĞLU

24. ⁠⁠Eda DORA

25.⁠ ⁠Semiha BEZEK



ADALET BAKANI GÜRLEK’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de geçtiğimiz günlerde operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarında kararlılıkla mücadele gerektiğini vurgulayarak, bu mücadelede devletin gerekirse demir yumruğunu vurmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu bataklığı kurutmamız lazım diyen Bakan Gürlek, “Ben Adalet Bakanlığı'na başladığım ilk gün, 81 tane il başsavcımıza genelge gönderdim. Yasadışı Bahis, yolsuzluk, ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda kararlılıkla bütün başsavcılarımızın irade göstermesini ilettim.” dedi.

Devletin gençleri hem fiziken hem de ruhen korumak zorunda olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, “Yani şimdi biz de yasa dışı bahis oynamak kanunumuzda suç değil. Bu konuda öncelikli olarak bir kere düzenleme yapmamız lazım.” diye konuştu.

“UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE DÜZENLEME GEREKLİ”

Uyuşturucu ile mücadelede bütün başsavcılıkların hassas davrandığını belirten Bakan Gürlek, bununla ilgili olarak yasal bir güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti. Bakan Gürlek, “Bizim kanunumuzda içicilik tabir edilen bir deyim var. Yani içiciye aslında ceza var ama tabi bu genelde 5 yıl denetimli serbestlik veriliyor. Ceza davası erteleniyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu kullanma yaşının çok düştüğünü ifade eden Bakan Gürlek, “Mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda yasal düzenleme de yapacağız” dedi.

“GENÇLERİN ÖZENMEMESİNİ İSTİYORUZ”

Yakın zamanda İstanbul’da yapılan uyuşturucu operasyonuna da değinen Bakan Gürlek, “Uyuşturucuda bir zincir var, silsile var. Yani burada kullanıcı var. Kullanıcıdan sonra torbacı var. Torbacıdan sonra yani bir ana torbacı var, ana dağıtıcı var. Bu silsile gidiyor. Şimdi zaten uyuşturucuda siz ilk başta kullanıcıyı alıyorsunuz. Kullanıcı size kimden aldığını söylüyor. Kimden alan daha sonra torbacıyı iletiyor. Burada mutlaka silsileyi yakalamanız gerekiyor” diye konuştu.

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonuna da değinen Bakan Gürlek, ”Burada alınan kişiler toplumda ünlü olarak tabir edilen sosyal medyada fenomen olarak tabir edilen kişiler. Bunlara gençlerin biz özenmemesini istiyoruz.” dedi.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde İstanbul'daki kokain haritasını çözdüğünü ifade etti.

