Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla aranan Simon Dutton, İspanya’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İngiltere’nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak gösterilen Simon Dutton, İspanya’da gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalandı. İngiliz ve İspanyol güvenlik birimlerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alınan Dutton’ın uzun süredir uluslararası düzeyde arandığı belirtildi.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

İspanya Sivil Muhafızları ile İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı ve sahte belge düzenleme suçlamalarıyla 3 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı.

Yetkililer, 49 yaşındaki Simon Dutton’ın İngiltere’ye iade edilmesi için sürecin başlatıldığını ve şüphelinin İspanya Ulusal Mahkemesi’ne çıkarılacağını duyurdu.

Soruşturmanın, Kasım 2024’te Benidorm’daki bir kargo şirketinden yapılan ihbar sonrası başladığı öğrenildi. İngiltere’ye gönderilmek üzere hazırlanan bir bavulda yaklaşık 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından başlatılan incelemelerde, olayın arkasındaki isimlerden birinin Simon Dutton olduğu belirlendi.

İngiliz makamlarının en çok arananlar listesinde bulunan Dutton hakkında geçtiğimiz yılın sonunda uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası