2026 FIFA Dünya Kupası final maçının devre arasında müzik dünyasının yıldız isimleri Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak. FIFA, gösterinin ilk kez düzenleneceğini ve Chris Martin’in küratörlüğünde gerçekleştirileceğini açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası finali, sadece futbol değil müzik açısından da tarihe geçmeye hazırlanıyor. FIFA’nın yaptığı açıklamaya göre, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda 19 Temmuz’da oynanacak final maçının devre arasında Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

FIFA, Dünya Kupası finalinde ilk kez devre arası gösterisi düzenleneceğini duyururken, organizasyonun Coldplay’in solisti Chris Martin tarafından hazırlandığını belirtti. Gösteride ayrıca Susam Sokağı ve Muppet Show karakterlerinin de yer alacağı aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi bilim insanlarından uyarı

HEDEF 100 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLAMAK

Etkinliğin, dünya genelinde çocukların eğitime ve futbol fırsatlarına erişimini artırmayı hedefleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu’na destek amacı taşıdığı ifade edildi. Fonun 100 milyon dolar toplamayı hedeflediği, şu ana kadar ise 30 milyon doların üzerinde bağış toplandığı bildirildi.

Ayrıca Dünya Kupası maçları için satılan her biletin bir dolarının sosyal projelere aktarılacağı bilgisi paylaşıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Madonna, Shakira ve BTS’in küresel etkisine dikkat çekerek, “Dünya, futbolun en büyük maçı için bir araya gelirken bu tarihi gösteri aynı zamanda daha büyük bir amaca hizmet edecek” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası