TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz için sezon finali takvimi belli olmaya başladı. Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan dizi, son bölümlerde yaşanan gelişmelerle izleyicinin ilgisini artırırken ''Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman?'' sorusu da merak konusu olmuştu.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin sezon final tarihiyle ilgili kulis bilgileri gündeme gelirken, yayın planının netleştiği öğrenildi. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu yapımın yaz arasına güçlü bir bölümle girmesi bekleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman?

Tarih belli oldu! Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman?

Televizyon kulislerinden gelen bilgilere göre Taşacak Bu Deniz dizisinin 5 Haziran 2026 Cuma akşamı sezon finali yapması planlanıyor. Kanal yayın akışında değişiklik yaşanmaması halinde dizinin 5 Haziran akşamı ekrana gelecek bölümüyle yaz arasına gireceği belirtiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Dizinin sezon finalini 31. bölümle yapması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm 15 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek.

