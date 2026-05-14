ABD'den Çin topraklarında güç ilanı! Tek cümle ve videoyla dünyaya mesaj verdiler
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti kapsamında gerçekleşen resmi karşılama anlarını video ile paylaştı. Görüntülerde "Amerikan gücü dünya sahnesinde geri döndü" mesajı dikkat çekerken, paylaşım diplomatik temaslara güçlü bir vurgu olarak değerlendirildi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti kapsamında çekilen resmi karşılama anlarını içeren dikkat çekici bir video paylaştı.
Görüntülerde Trump’ın üst düzey protokol eşliğinde karşılandığı anlar yer alırken, paylaşım Washington’un diplomatik sahadaki görünürlüğünü öne çıkaran bir mesaj niteliği taşıdı.
PAYLAŞILAN MESAJ DİKKAT ÇEKTİ
Videoya eklenen “Amerikan gücü dünya sahnesinde geri döndü” notu ise dikkatleri çekti. Söz konusu ifade, ABD’nin küresel arenadaki etkinliğine yönelik sembolik bir vurgu olarak yorumlandı.
Paylaşımda yer alan görüntüler, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile temaslarının perde arkasına dair güçlü bir diplomatik vitrin sunarken, ziyaretin “görkemli karşılama” vurgusu öne çıkarıldı.
Beyaz Saray, videodaki her karede Trump’ın dünya liderleri üzerindeki ikna gücünü ve ABD’nin küresel arenadaki dominasyonunu vurguladı.