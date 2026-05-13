Antalya’da atıklarını denize boşaltarak birçok otel rezervasyonunun iptaline neden olan besi çiftliğine 2,5 milyon TL ceza uygulandı. Çiftliğin aynı zamanda faaliyetleri de sonlandırıldı. Çevreye yayılan pis koku sonrasında oluşan görüntü ise ‘Pes’ dedirtti.

Söz konusu tesise atık suyun toprağa verilmesinden dolayı 838 bin 122 TL, çevre izni olmadan çalışmaktan dolayı 1 milyon 678 bin 359 TL olmak üzere toplam 2 milyon 516 bin 481 TL idari para cezası uygulanıp, faaliyetleri sonlandırıldı. Besi çiftliği için ayrıca ÇED çalışmasında belirlenecek olan proje bedelinin yüzde 2'si oranında idari para cezası kararı alındı.

“NASIL BU KADAR PERVASIZ OLUYOR?

Antalya Valisi Hulusi Şahin, duruma şöyle tepki gösterdi:

Deniz perişan oldu. Hatta o bölgedeki oteller rezervasyon iptalleri yaşadı. Arkadaşlarımız çok ağır cezalarla cezalandırdılar. İlk etapta 2 buçuk milyon liranın üzerinde ceza yazdılar. Konuyu Cumhuriyet Savcılığı'na verdiler. Ben orasında değilim, nasıl oluyor da bu kadar pervasız oluyorsun, nasıl oluyor da bu kadar umursamaz oluyorsun? Bu coğrafya, bu şehir, bu deniz bizim ama sadece bizim de değil, çocuklarımızın.