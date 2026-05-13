Antalya’da skandala 2,5 milyon TL ceza! Koku yayıldı, tatil hayalleri kâbusa döndü
Antalya’da atıklarını denize boşaltarak birçok otel rezervasyonunun iptaline neden olan besi çiftliğine 2,5 milyon TL ceza uygulandı. Çiftliğin aynı zamanda faaliyetleri de sonlandırıldı. Çevreye yayılan pis koku sonrasında oluşan görüntü ise ‘Pes’ dedirtti.
HEM RENK HEM KOKU ALARMI
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Gömeçli Deresi'nden denize dökülen atık dolu su sonrası çevre felaketi yaşandı. Evrenseki Sahili'nde denizin maviden kahverengiye döndü. Renk değişimi sonrasında atık suyun denize karışmasıyla pis bir koku da yayıldı Yaşanan olayın ardından bölgedeki otellere yapılan bazı rezervasyonlar iptal edildi.
SEBEBİ HAYVANSAL ATIK ÇIKTI
Antalya Valisi Hulusi Şahin'in talimatıyla harekete geçen Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numune aldı. İncelemeler sonunda kirliliğin kaynağının bölgede bulunan bir besi çiftliğinden dereye bırakılan hayvansal atıklar olduğu belirlendi.
2 MİLYONDAN FAZLA CEZA
Söz konusu tesise atık suyun toprağa verilmesinden dolayı 838 bin 122 TL, çevre izni olmadan çalışmaktan dolayı 1 milyon 678 bin 359 TL olmak üzere toplam 2 milyon 516 bin 481 TL idari para cezası uygulanıp, faaliyetleri sonlandırıldı. Besi çiftliği için ayrıca ÇED çalışmasında belirlenecek olan proje bedelinin yüzde 2'si oranında idari para cezası kararı alındı.
“NASIL BU KADAR PERVASIZ OLUYOR?
Antalya Valisi Hulusi Şahin, duruma şöyle tepki gösterdi:
Deniz perişan oldu. Hatta o bölgedeki oteller rezervasyon iptalleri yaşadı. Arkadaşlarımız çok ağır cezalarla cezalandırdılar. İlk etapta 2 buçuk milyon liranın üzerinde ceza yazdılar. Konuyu Cumhuriyet Savcılığı'na verdiler. Ben orasında değilim, nasıl oluyor da bu kadar pervasız oluyorsun, nasıl oluyor da bu kadar umursamaz oluyorsun? Bu coğrafya, bu şehir, bu deniz bizim ama sadece bizim de değil, çocuklarımızın.