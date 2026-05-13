Mili Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih telaşını geride bırakan adaylar sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Değerlendirme aşamasının tamamlanması ardından MSÜ’ye kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecek. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihiyle ilgili bir gelişme var mı?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce aday, mart ve nisan aylarında tercih işlemlerini tamamladı. 2026 MSÜ tercih başvuruları 25 Mart - 24 Nisan tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemleri ise adayların MSÜ sınav puanı, fiziki yeterlilik parkuru ve mülakat performansının birlikte değerlendirildiği Aday Değerlendirme Puanı (ADP) esas alınarak yapılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimini paylaşırken sonuç tarihine ilişkin resmi bir bilgi vermedi. Ancak geçtiğimiz yıl uygulanan takvim, 2026 sonuç sürecine dair ipucu veriyor. 2025 yılında başvurular 18 Mart’ta başlamış, 21 Nisan’da sona ermiş ve sonuçlar 24 Haziran’da açıklanmıştı. Bu nedenle 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayında ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması geçilecek.

Resmi duyuru geldiğinde, adaylar sonuçlarına personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek. Tercih sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama seçim süreci olan fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık raporu işlemleri için çağrılacak.

