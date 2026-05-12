Kapıkule Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsünde yapılan aramada, kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişiye 500 bine yakın para cezası kesilirken, araca da el konuldu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Sınırda şaşkına çeviren operasyon! Yolcu otobüsü ile yurda sokmak istediler! Hepsi de canlı...

Aramada, 8 kilo 500 gram ağırlığında 2 bin 125 "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algın yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Sınırda şaşkına çeviren operasyon! Yolcu otobüsü ile yurda sokmak istediler! Hepsi de canlı...

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, canlı yeşil alg ve nakil vasıtası olarak kullanılan araca, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı alınmak üzere el konuldu.

Sınırda şaşkına çeviren operasyon! Yolcu otobüsü ile yurda sokmak istediler! Hepsi de canlı...

Araçta bulunan 5 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nu uyarınca 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

Sınırda şaşkına çeviren operasyon! Yolcu otobüsü ile yurda sokmak istediler! Hepsi de canlı...

Haberle İlgili Daha Fazlası