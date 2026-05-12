ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs'ta Çin'e yapacağı seyahat başlıyor. Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce açıklamalarda bulunan Trump, "İran konusunda Şi'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum" diyerek Pekin'e mesaj verdi. Trump, Rusya-Ukraya Savaşı'nın çok yakında sona ereceğini söyledi.

Trump, "Durum çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olması söz konusu değil. Biz oyun oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi.

ABD lideri, Hürmüz Boğazı’nda uyguladıkları ablukanın yüzde 100 etkili olduğunu öne sürerek, "Öyle ya da böyle, her şey çok iyi sonuçlanacak" şeklinde konuştu.

Trump, "İranlı liderler ya doğru olanı yapacaklar, ya da biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz" sözlerine yer verdi.

"SAVAŞ SONA ERECEK"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair konuşan ABD lideri, "Savaş çok yakında sona erecek" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında Rusya’nın Donbas’ı alması konusunda bir anlaşma olup olmadığı sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

"NATO BENİ ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Trump ayrıca, "NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı; ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi. NATO’ya ihtiyacımız yok demek istemiyorum, ama ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi." diye konuştu.

