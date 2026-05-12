Sivas'ta uzun yıllardır çektiği ağrılar dayanılmaz hale gelince hastaneye başvuran 77 yaşındaki hasta gerçeği muayene sonrası öğrendi. Doktorların bile şaşırdığı sonuçlar sonrası hızlıca tedavi altına alınan hastanın vücudundaki gerçek şaşkınlığa neden olurken, hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sivas'ta 77 yaşındaki bir hasta uzun yıllar göğsünde hissettiği ağrılar çekilemez hale geldiğinde hastaneye başvurdu.

Doktorların muayenesi sonrası hasta yıllardır vücudunda taşıdığı gerçek ile yüzleşti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Saniye Elmalı, uzun yıllardır hayat kalitesini olumsuz etkileyen göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Uzun yıllar vücudunda taşıdı, gerçeği hastanede öğrendi! Tam 7 kilo 750 gram ağırlığında

YAKLAŞIK 8 KİLO TÜMÖR ÇIKARILDI

Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında tümör alınan Elmalı sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, hastanın uzun yıllardır göğüs duvarında bulunan büyük bir kitleyle hayatını sürdürdüğünü belirtti.

YILLARCA BİLMEDEN TÜMÖRLE YAŞAMIŞ

Bu tür göğüs duvarı tümörlerinin nadir görüldüğüne dikkati çeken Özbey, "Hastamız uzun yıllardır bu kitleyle yaşamış ve daha sonra kliniğimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi müdahale kararı aldık. Ancak bu tür büyük ve kompleks ameliyatlar ekip çalışmasını gerektirir. Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekipleriyle multidisipliner bir yaklaşım sergiledik. Ameliyatımız başarıyla tamamlandı ve hastamızın genel durumu oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Sinan Soylu ise hastanın ameliyat sürecinin başarılı geçtiğini belirtti.

Hastanın sağ göğüs bölgesinde, kaburga travmasına bağlı geliştiği düşünülen ve göğüs duvarını etkileyen büyük bir kitle olduğunu dile getiren Soylu, ekiplerle planlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ameliyatta Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Handan Derebaşınlıoğlu da yer aldı.

"DAYANACAK GÜCÜM KALMAMIŞTI"

Sağlığına kavuşan Saniye Elmalı ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla yaşıyordum, artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocam ve tüm ekibe minnettarım. Derdimden kurtardılar, hepsinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

