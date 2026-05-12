Şehidin kabri açıldı, naaşı yeniden kefenlendi! Yeni adresi dikkat çekti
Şırnak’ta 2012 yılında terör saldırısında şehit düşen er Uğur Sağdıç'ın Tokat'ta bulunan kabri, ailesinin talebi üzerine yıllar sonra açıldı. Şehidin naaşı, düzenlenen işlemlerin ardından İstanbul'da yeniden defnedilmek üzere memleketinden uğurlandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan er Uğur Sağdıç’ın Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı, ailesinin talebi üzerine İstanbul'a nakledildi.
KABİR AÇILDI, NAAŞ YENİDEN KEFENLENDİ
Ailenin Tokat Valiliği'ne yaptığı başvurunun ardından gerekli işlemler başlatıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından Turhal ilçe merkezinde bulunan Yavşan Mezarlığı'ndaki kabir açıldı. Şehit Sağdıç'ın naaşı yeniden kefenlenirken, tabutuna Türk bayrağı örtüldü.
YENİDOĞAN MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Dualar eşliğinde askerlerin omzunda nakil aracına taşınan şehidin cenazesi, kara yoluyla İstanbul'a gönderildi. Uğur Sağdıç'ın naaşının, İstanbul Sancaktepe'de bulunan Yenidoğan Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından yeniden toprağa verileceği öğrenildi.