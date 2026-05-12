Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, İstanbul ziyaretinde Türk savunma sanayiine ve ekonomi yönetimine övgüler yağdırdı. SEDEF tersanesini gezen ve uçak gemisi projesine hayran kalan Francken, "Tüm dünya Çin ve ABD’ye bakarken Türkiye sessizce bir deniz gücü haline geliyor" dedi.

Avrupa ülkesi hayranlığını gizleyemedi: Türk gemileri dünya pazarını ele geçiriyor

DENİZLERDEKİ TÜRK DAMGASI: HER ŞEYİ KENDİLERİ YAPIYORLAR

Francken,SEDEF Tersanesi’ndeki incelemelerinin ardından şu ifadeleri kullandı:

Türkiye sessizce dev bir deniz gücü haline geliyor. Denizaltılar, korvetler, fırkateynler ve şimdi de uçak gemileri... Hepsini kendileri inşa ediyorlar.

Yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlarla Türk gemileri dünya pazarını ele geçiriyor. Belçikalı ABC şirketi halihazırda SEDEF’in tedarikçisi ve bu ortaklık daha da büyüyecek."

EKONOMİ KURMAYLARIYLA ÖĞLE YEMEĞİ

Bakan Francken’in İstanbul temaslarındaki bir diğer kritik durak ise ekonomi masası oldu. 2022 yılındaki enflasyon krizinden Türkiye’yi çıkaran isimlerle öğle yemeğinde buluşan Francken, Türk ekonomi modelinden bahsetti

"Lira’nın serbest düşüşte olduğu o dönemden teknokratların tam yetkiyle dümene geçmesi sayesinde çıkıldı. Faizlerin %50’ye çıkarılması ve ciddi tasarruflar, Türkiye’yi o fırtınadan kurtardı. Çıkardığım ders net. Zor zamanlar, sert önlemler gerektirir."

Barış anlaşması sağlandığı takdirde Belçika’nın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamaya hazır olduğu mesajını veren Bakan, bu stratejik konuyu yarın Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile detaylıca görüşeceğini açıkladı.

