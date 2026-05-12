Süper Lig’de üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor. ''Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Galatasaray kutlama biletleri nereden alınır?'' merak edilirken büyük organizasyonun tarihini, saatini ve bilet detaylarını resmen duyurdu. “Dört Dörtlük Gece” adıyla gerçekleştirilecek kutlama için geri sayım başlarken, taraftarlar da bilet satışlarına yoğun ilgi göstermeye başladı.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması yerini ve tarihini duyurdu!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Büyük kutlama saat 19.05’te başlayacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen gece için hazırlıklar sürerken kutlama biletleri hakkında da detaylı bilgi Galatasaray tarafından duyuruldu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezon boyunca elde edilen başarıyı futbolcular ve teknik heyetle birlikte statta kutlayacak.

Organizasyonda özel sahne şovları ve çeşitli etkinliklerin yapılması beklenirken, kulüp kutlamayı “DOMİN4SYON” temasıyla duyurdu.

GALATASARAY KUTLAMA BİLETİ NEREDEN ALINIR, SATIŞTA MI?

Galatasaray şampiyonluk gecesi için bilet satış süreci başlatıldı. GS taraftar Passo kartı veya Passo üyeliği bulunan taraftarlar, Passo’nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Galatasaray kutlama bileti satın alabiliyor.

Kombine sahipleri için öncelikli satış süreci başlarken, GSPlus Premium ve GSPara kart kullanıcılarına da ayrı satış dönemi uygulanacak. Genel satışlar ise GSPlus uygulamasına sahip taraftarlar için açılmış durumda.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray’ın şampiyonluk organizasyonu için belirlenen bilet fiyatları da belli oldu. Saha içi paketlerinin fiyatı 19 bin 50 TL olarak açıklandı.

Doğu ve Batı alt tribün biletleri 1905 TL’den satışa sunulurken, üst tribün biletleri 500 TL olarak belirlendi. Kuzey ve Güney kale arkası tribünlerinde ise bilet fiyatı 190,50 TL olacak.

TRİBÜNLER FİYATLAR



Saha İçi Paketi ₺ 19.050

Doğu - Batı Alt Tribünler ₺ 1.905

Doğu - Batı Üst Tribünler ₺ 500

Kuzey - Güney Kale Arkası ₺ 190,50

