Süper Lig'de art arda 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupa seremonisini 15 Mayıs Cuma RAMS Park'ta gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk kutlaması için biletlerin satışa çıktığını duyurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası basın toplantısında oyuncularıyla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı.

KUTLAMA İÇİN TARAFTARA BİLGİLENDİRME

Sarı-kırmızılı kulüpten "Dört dörtlük gece" başlığıyla yapılan açıklamada, "Üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğumuzu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te RAMS Park’ta doyasıya kutluyoruz. Taraftarlarımız önce GSPlus’ı indirip, ardından GS taraftar passo kartı veya passo üyelikleriyle Dört Dörtlük Gece’nin biletlerini satın alabilirler" denildi.

BİLET FİYATLARI

TRİBÜNLER FİYATLAR Saha İçi Paketi ₺ 19.050 Doğu - Batı Alt Tribünler ₺ 1.905 Doğu - Batı Üst Tribünler ₺ 500 Kuzey - Güney Kale Arkası ₺ 190,50

