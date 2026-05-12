Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması programı: Biletler satışta
Süper Lig'de art arda 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupa seremonisini 15 Mayıs Cuma RAMS Park'ta gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk kutlaması için biletlerin satışa çıktığını duyurdu.
Galatasaray'da 15 Mayıs Cuma günü saat 19:05'te yapılacak olan Trendyol Süper Lig 26'ncı şampiyonluk kutlaması biletleri satışa çıktı.
KUTLAMA İÇİN TARAFTARA BİLGİLENDİRME
Sarı-kırmızılı kulüpten "Dört dörtlük gece" başlığıyla yapılan açıklamada, "Üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğumuzu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te RAMS Park’ta doyasıya kutluyoruz. Taraftarlarımız önce GSPlus’ı indirip, ardından GS taraftar passo kartı veya passo üyelikleriyle Dört Dörtlük Gece’nin biletlerini satın alabilirler" denildi.
BİLET FİYATLARI
|TRİBÜNLER
|FİYATLAR
|Saha İçi Paketi
|₺ 19.050
|Doğu - Batı Alt Tribünler
|₺ 1.905
|Doğu - Batı Üst Tribünler
|₺ 500
|Kuzey - Güney Kale Arkası
|₺ 190,50
