Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Mauro Icardi ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılı kulübün, 33 yaşındaki Arjantinli golcüyle yapacağı teklifin ayrıntıları belli oldu. Başkan Dursun Özbek, golcü oyuncunun kulübe verdiği hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederken; yeni sezonda izlenecek yol haritası teknik direktör Okan Buruk'un tercihine göre şekillenecek.

Galatasaray, İstanbul'da geçirdiği 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi’yle masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek ikonik golcüsüne 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklifi yapmayı planlıyor.

YILLIK 5 MİLYON EURO MAAŞ

HT Spor'da yer alan habere göre; 6 milyon euro net, 4 milyon euro imaj hakkı alan Arjantinli yıldıza, yeni kontratta teklif edilecek yıllık ücret 5 milyon euro olacak.

Galatasaray ile Antalyaspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Karşılaşmayı kazanıp şampiyon olan Galatasaray'da Mauro Icardi, 26'ncı şampiyonluğu kutladı.

PARA İKİNCİ PLANDA

Icardi'nin önceliği maddi şartlar değil. Parayı ikinci plana atan Arjantinli oyuncu, 2 yıllık sözleşme ve Victor Osimhen ile birlikte çift forvetli sistemde yer alma şartını sundu.

Galatasaraylı tarfatarlar, Arjantinli futbolcuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

SON SÖZ BURUK'TA

Antalyaspor müsabakasında taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle duygusal anlar yaşayan Icardi için son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. İki yıllık sözleşme ve ilk 11 garantisi konusunda mutabık kalınırsa, sarı-kırmızılıların sembol ismi haline gelen oyuncu kariyerine İstanbul’da devam edecek.

