İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Cansel Ayanoğlu’nun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

POZİTİF ÇIKTI

“Kısmetse Olur” programıyla geniş kitlelerce tanınan sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun tamamlandığı öğrenildi. Burak Doğan’ın haberine göre, Ayanoğlu’nun yapılan uyuşturucu testinde pozitif sonuç elde edildi.

"Tek bağımlılığım estetik" demişti… Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu

İFADE VERMİŞTİ

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlamalarıyla tutuklu bulunan Ayanoğlu, savcılıkta verdiği ifadede hayatı boyunca herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını ve bu tür maddelerle hiçbir temasının olmadığını söylemişti.

Ayrıca çevresinde uyuşturucu kullanan ya da temin eden herhangi bir kişinin bulunmadığını ifade eden Ayanoğlu’nun, “Benim tek bağımlılığım estetik” sözleriyle suçlamaları reddettiği öğrenilmişti.

