Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Ünlü isimler adliyeye böyle sevk edildi
İstanbul'da dün sabah uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. O anlar görüntülenirken şüphelilerin arasında Cansel Ayanoğlu, Samet Demirok ve ünlü mekanların işletmecileri de bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti.
19 İSİM GÖZALTINDA
Operasyonda birçok ünlü ismin de aralarında olduğu 19 kişi Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. O anlarda şüphelilerin bir kısmı da görüntülendi.
ÜNLÜ MEKANLARA BASKIN DÜZENLENMİŞTİ
Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.