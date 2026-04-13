Oyuncu Barış Arduç, İtalya'da gerçekleşen Jiu-Jitsu şampiyonasında 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı. Oyuncu o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Başarılı dizileriyle tanıdığımız oyuncu Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katıldı.

ALTIN MADALYAYLA DÖNDÜ

38 yaşındaki ünlü oyuncu, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde minderde sergilediği başarılı performansla rakiplerini eleyerek altın madalyayı boynuna taktı.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Kendisi gibi oyuncu Gupse Özay'la evli olan ve 1 çocuk babası olan Arduç, altın madalyası ile verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Arduç'un sporcu kimliğini bilmediklerini ve şaşırdıklarını belirtti. Çok sayıda isim ise ünlü oyuncuya tebrik mesajı gönderdi.

JİI-JİTSU NEDİR?

Jiu Jitsu (Ju-Jitsu), kökeni Japon samuraylarına dayanan, rakibin gücünü ve ağırlığını ona karşı kullanarak, darbe vurmadan (kırış, fırlatma, boğma ve kilitleme) etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir Uzak Doğu savunma sanatıdır. Modern dönemde, özellikle yer dövüşüne ve pozisyon kontrolüne odaklanan Brezilya Jiu-Jitsu'su (BJJ) formuyla popülerleşmiştir.

