Aksaray’da 2.30 promil alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki araca çarparak kazaya neden oldu. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan ve yaklaşık 50 bin lira ceza kesilen sürücü, gözaltına alınırken polis ekiplerine defalarca “Eşim beni çok merak eder” diyerek yardım istedi.

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi 153. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra aracıyla trafiğe çıkan Ömer T. (37), bir süre seyrettikten sonra bulvarda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile arkadan çarptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, sürücüye alkolmetre ile test yaptı. Yapılan ölçümde sürücü Ömer T. 2.30 promil alkollü çıkarken, gerçekleştirilen sorgulamasında geçmiş yıllarda da ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu belirlendi. İkinci kez alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden yaklaşık 50 bin lira para cezası kesildi.

“EŞİM BENİ ÇOK MERAK EDER”

Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alındı. Polis otosunun kafes bölümüne bindirildiğinde olan biteni unutup eşini aramak için polis memurlarından yardım isteyen ve eşinin evde beklediğini belirten sürücü, ekiplere defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek ricada bulundu.

