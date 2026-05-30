Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık sağlık kontrolünün ardından yayımlanan doktor raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda Trump'ın genel sağlık durumunun "mükemmel" olduğu belirtilirken, kilo vermesi ve fiziksel aktivitesini artırması tavsiye edildi.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan sağlık raporuna göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Mayıs'ta Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yaptırdığı yıllık sağlık kontrolünde ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Başkanın doktoru Sean Barbabella, Trump'ın görevini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir fiziksel ya da bilişsel rahatsızlığının bulunmadığını açıkladı.

Raporda, 14 Haziran'da 80 yaşına girecek olan Trump'ın sağlık durumunun "mükemmel" olduğu ifade edildi. Doktor Barbabella, başkanın kalp, akciğer ve nörolojik fonksiyonlarının güçlü olduğunu belirterek, Trump'ın "Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun" olduğunu vurguladı.

KİLO VERMESİ TAVSİYE EDİLDİ

191 santimetre boyundaki Trump'ın kilosunun 108 kilogram olduğu ve geçen yılki sağlık kontrolüne göre yaklaşık 6,4 kilogram aldığı kaydedildi. Bu nedenle başkana diyet konusunda rehberlik verildiği, fiziksel aktivitesini artırmasının ve kilo vermeye devam etmesinin tavsiye edildiği bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN ’14 YIL’ DETAYI

Raporda ayrıca yapay zekâ destekli elektrokardiyogram analizine dayanılarak Trump'ın kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu belirtildi. Başkanın bilişsel değerlendirme testinden ise 30 üzerinden 30 puan aldığı ve nörolojik muayenesinde herhangi bir anormallik tespit edilmediği aktarıldı.

MORLUKLARIN SEBEBİ SIK SIK EL SIKIŞMASI

Trump'ın sağ elinde zaman zaman görülen morluklara da açıklık getirildi. Doktor raporunda, bu morlukların sık sık el sıkışması ve kalp-damar hastalıklarına karşı kullandığı aspirin tedavisinin doğal bir sonucu olduğu ifade edildi. Rapora göre Trump, ikisi kolesterol kontrolü için olmak üzere toplam üç ilaç kullanıyor.

Notta ayrıca Trump'ın sağ kulağında, 2024 yılında Pensilvanya'da düzenlenen miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kalan yara izlerinin bulunduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl teşhis edilen kronik venöz yetmezlik rahatsızlığının da takip edildiği kaydedildi.

Sağlık kontrolünün ardından Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, muayenenin "MÜKEMMEL" geçtiğini duyurdu. Beyaz Saray da sosyal medya paylaşımında başkanın sağlık durumunu "mükemmel" olarak nitelendirdi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İDDİALAR GÜNDEM OLMUŞTU

14 Haziran'da 80 yaşına girecek ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında bazı iddialar yer almıştı.

Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntünün tedavisi için "önleyici bir cilt kremi" ​​kullandığını söylemiş ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın bacağındaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise "çok fazla tokalaşmadan ötürü" morardığını söylemişti.

