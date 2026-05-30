Teşrik tekbiri ne zaman biter, son teşrik tekbiri ne zaman söylenir?
Kurban Bayramı'nın son gününde birçok vatandaş ''Teşrik tekbiri ne zaman biter, son teşrik tekbiri ne zaman söylenir?'' sorularını araştırıyor. Bayram boyunca farz namazların ardından getirilen teşrik tekbirleri ise belirli vakitler arasında okunuyor.
Farz namazın tamamlanmasının ardından selam verilir verilmez teşrik tekbiri okunur. Tekbirin geciktirilmeden söylenmesi tavsiye edilir. Namaz sonrasında farklı işlerle meşgul olduktan veya camiden ayrıldıktan sonra okunması gerekli görülmez. Peki, teşrik tekbiri ne zaman biter, son teşrik tekbiri ne zaman söylenir?
TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BİTER?
Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı arefesinde sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazının ardından sona erer.
SON TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN SÖYLENİR?
Son teşrik tekbiri, bayramın son günü olan dördüncü günün ikindi namazının ardından okunur. Arefe günü sabah namazından itibaren başlayan teşrik tekbirleri toplamda 23 vakit farz namaz sonrasında getirilerek tamamlanır.
BAYRAM KAÇ GÜN, NE ZAMAN BİTİYOR?
Kurban Bayramı toplam 4 gün sürmektedir. Bayramın ilk günüyle başlayan kutlamalar, dördüncü günün sonunda sona erer.
Bu seneki Kurban Bayramı'nın son günü 30 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.