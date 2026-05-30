Bayramda kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanırken, satışlarını tamamlayan bazı besicilerin sosyal medya paylaşımları da gündem oldu. Ellerindeki tüm kurbanlıkları satan bir besici, elde ettiği balya balya nakit paralarla video çekip paylaştı. Görüntü kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kamera karşısına geçen üreticinin “Hayvan işinde para yok diyenler bu işi yapmasın. Şu anda işin en güzel bölümünü yaşıyoruz” sözleri de dikkat çekti.

Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerden birinde, kurbanlıklarının tamamını sattığını söyleyen bir besici, elindeki yüksek miktardaki nakit parayla kamera karşısına geçti. Hayvancılık sektöründe kazanç olmadığını öne sürenlere seslenen üretici, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.

Paylaşılan görüntülerde, besicinin önündeki sehpanın ve yerde bulunan sandığın büyük bölümü 200 TL'lik banknotlarla dolu şekilde görülürken, üreticinin rahat tavırları dikkat çekti. Kazancını göstererek konuşan besici, hayvancılığın dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını ancak sabırla çalışanların önemli gelir elde edebildiğini savundu.

Kurbanlıkların hepsini sattı! ‘Kazanç yok’ diyenlere balya balya paralarla cevap verdi

“EN GÜZEL BÖLÜMÜNÜ YAŞIYORUZ”

Aylar süren bakım, yemleme ve masrafların ardından kurban satış dönemine ulaştıklarını belirtti ve videosunda “Merhaba sevgili dostlar. Siz de böyle rahat sallanmak istiyorsanız hayvan işi yapın. Bu zamana gelene kadar biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz şu anda en güzel bölümünü yaşıyoruz. Hayvan işinde para yok diyen bu işi yapmasın” ifadelerini kullandı.

OĞLUNA DA JEST YAPMAYI UNUTMADI

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer an ise besicinin oğluna yaptığı jest oldu. Çekim sırasında kendisini cep telefonuyla kayda alan oğluna teşekkür eden üretici, elindeki nakit paraların arasından bir deste banknot ayırarak oğluna verdi. "Bizi kameraya çektiğin için teşekkür ederim oğlum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bu da senin olsun" dedi.

