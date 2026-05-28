Otellere alternatif, doğayla iç içe ve ekonomik bir tatil hayaliyle bayram dönemi için bungalov ev kiralayan vatandaşlar, dijital dolandırıcıların kurbanı oldu. Kurban Bayramı'nın ilk iki günü Şikayet Var platformuna düşen onlarca ihbar, organize çetelerin sahte internet siteleri, TÜRSAB belge oyunları ve "sigorta bedeli" adı altında topladığı binlerce lirayı ortaya koyuyor. Üstelik parasını kaptıran tatilciler bir de hakaret ve tehdide maruz kalıyor.

HABER MERKEZİ — Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kalabalıktan uzak, bütçesine uygun ya da farklı bir konaklama deneyimi arayan ve aylar öncesinden veya son dakika rezervasyon yaptıran tatilciler, bayram dönemiyle birlikte büyük bir şok yaşadı. Özellikle Sapanca, Kartepe ve Seferihisar gibi gözde turizm bölgelerindeki bungalov evleri hedef seçen dolandırıcılar, kurdukları paravan siteler ve sahte sosyal medya hesaplarıyla vatandaşları on binlerce lira zarara uğrattı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte dolandırıldığını anlayan ya da kiraladığı yere gittiğinde hayal kırıklığına uğrayan vatandaşlar, tüketici platformlarına akın etti.

Bayram tatili burunlarından geldi! 'Bungalov' dolandırıcıları Kurban Bayramını es geçmedi — #ŞikayetHattı

Tüketici çözüm platformu Şikayet Var'da son günlerde adeta patlama yaşayan ihbarlar, dolandırıcıların yalnızca parayı alıp kaçmadığını, vatandaşı ek ödemelerle borçlandırıp reddedenlere küfür, hakaret ve tehdit yağdırdığını gözler önüne seriyor.

GÜVEN VERMEK İÇİN TÜRSAB BELGESİ KULLANIYORLAR

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerin başında, yasal bir seyahat acentesi gibi görünmek geliyor.

Sapanca’da villa kiralamak isterken 57 bin TL dolandırılan bir mağdur, yaşadığı kâbusu şu sözlerle anlatıyor:

"Bize TÜRSAB’a kayıtlı olduklarını söyleyerek bir link gönderdiler ve güven kazandılar. 32 bin TL kira, 25 bin TL depozito bedelini havale ettik. Konum istedik, verdiler. Ancak internette araştırınca o konumdaki gerçek işletmeciye ulaştım. Bana WhatsApp’tan yazanların dolandırıcı olduğunu söyledi. Karşı tarafı aradığımda ise telefon yüzüme kapatıldı ve engellendim."

Bir başka çarpıcı örnekte ise bayram tatili planı yapan bir vatandaşın eşinden "sigorta ve güvence bedeli" adı altında aşama aşama tam 150 bin TL sızdırıldığı, parayı alan şahısların ardından numarayı engelleyerek kayıplara karıştığı belirtiliyor.

Bayram tatili burunlarından geldi! 'Bungalov' dolandırıcıları Kurban Bayramını es geçmedi — #ŞikayetHattı

YENİ TUZAK: "AÇIKLAMA KISMINI YANLIŞ YAZDINIZ, TEKRAR PARA GÖNDERİN"

Son dönemde geliştirilen bir diğer tuzak ise banka transferlerindeki "açıklama" oyunları. Instagram'daki sponsorlu reklamlar üzerinden Orwell Bungalow adıyla açılan bir hesaba ulaşan bir mağdur, 13 bin 600 TL ödeme yaptıktan sonra başına gelenleri şöyle aktarıyor:

"Ödemeyi yaptıktan sonra 'Açıklama kısmına rezervasyon yazmamışsınız, sistem onaylamadı. Bu parayı iade edeceğiz ama önce açıklamayı doğru yazarak bir 13 bin 600 TL daha göndermeniz gerek' dediler. Durumdan şüphelenip reddettiğimde WhatsApp üzerinden ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmeye başladılar."

Benzer şekilde, Bella Green Bungalov adını kullanan şahıslara 24 bin TL gönderen bir başka tüketici de "Üst üste ödeme hatası oldu" denilerek oyalandığını, parasını geri almak istediğinde ise "İade prosedürü için 12 bin TL daha göndermelisiniz" denilerek iki katı mağdur edildiğini ifade ediyor.

Bayram tatili burunlarından geldi! 'Bungalov' dolandırıcıları Kurban Bayramını es geçmedi — #ŞikayetHattı

SAHTE SİGORTA ŞİRKETİ OYUNU

Sistemli dolandırıcılıkta sınır tanımayan şebekeler, bilinen kurumsal markaların adını da lekeliyor. Doribungalov.com sitesi üzerinden peşin ödeme yapan bir vatandaş, rezervasyon sonrası kendisini kurumsal bir sigorta şirketi yetkilisi gibi tanıtan kişilerce arandığını söyledi. "Giriş-çıkış poliçesi yapılacak, bu para sonra iade edilecek" denilerek 18 bin 600 TL daha talep edilen mağdur, gerçek sigorta şirketini aradığında acı gerçekle yüzleşti.

Bayram tatili burunlarından geldi! 'Bungalov' dolandırıcıları Kurban Bayramını es geçmedi — #ŞikayetHattı

"GÖRSELLER YALAN, OTOBAN İÇİNDEN GEÇİYOR"

Dolandırıcıların ağına düşmeyip bayramda fiziki olarak tesise ulaşmayı başaranları ise bu kez ilanlardaki vizyon ile gerçekler arasındaki uçurum mağdur ediyor. Sapanca'daki Minahouse isimli işletmeye giden bir tatilci, sitelerindeki lüks vaatlerin tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti:

"Instagram'da şömine, sinema odası, sauna var yazıyor; gidiyorsunuz şömine sadece görsel amaçlı, yakılmıyor. Sinema cihazı bozuk, havuz suyu buz gibi. En kötüsü de sessiz sakin bir doğa beklerken, otoban ve hızlı tren hattı resmen tesisin içinden geçiyor. Gece gürültüden uyumak imkansız."

UZMANLAR UYARIYOR: NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Siber suçlar ve tüketici hukuku uzmanları, bayram dönemi yoğunluğunu fırsat bilen bu tür şebekelere karşı vatandaşları uyarıyor:

TÜRSAB doğrulamasını siteden yapın: Size gönderilen linklere değil, TÜRSAB’ın resmi internet sitesine girerek acente kodunu bizzat sorgulayın.

Size gönderilen linklere değil, TÜRSAB’ın resmi internet sitesine girerek acente kodunu bizzat sorgulayın. Şahıs IBAN'larına para göndermeyin: Kurumsal şirket ismi yerine şahıs adlarına (A K***, H S*** vb.) çıkarılan havale/EFT taleplerine şüpheyle yaklaşın.

Kurumsal şirket ismi yerine şahıs adlarına (A K***, H S*** vb.) çıkarılan havale/EFT taleplerine şüpheyle yaklaşın. Ek ödeme taleplerini reddedin: "Açıklama hatası", "blokaj kalkması", "sigorta bedeli" gibi bahanelerle ilk ödemeden sonra istenen hiçbir ek ücreti yatırmayın.

"Açıklama hatası", "blokaj kalkması", "sigorta bedeli" gibi bahanelerle ilk ödemeden sonra istenen hiçbir ek ücreti yatırmayın. Gerekirse savcılığa başvurun: Mağduriyet anında tüm WhatsApp yazışmalarını, web sitesi ekran görüntülerini ve banka dekontlarını saklayarak vakit kaybetmeden Cumhuriyet Savcılığına veya emniyete suç duyurusunda bulunun.

Siz de başınıza gelen dolandırıcılık hikayelerini dijital@tg.com.tr adresine göndererek sesinizi duyurabilir, başkalarının mağdur olmasını engelleyebilirsiniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası