Dijital dolandırıcılar, Sağlık Bakanlığı’nın "Onaylı Randevu" sistemine geçişini fırsat bilerek, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) arayüzünü birebir kopyalayıp vatandaşları ağlarına düşürmeye başladı. Sosyal medya içerik üreticisi Zeliha İrem Karaman'ın yaşadığı mağduriyet ve Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar, bu profesyonel tuzağın boyutlarını gözler önüne seriyor.

İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI —Dijital dünyada son dönemde sahte web siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları hızla artış gösteriyor. Dolandırıcıların yeni hedefi ise Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar oldu.

ARAMA MOTORUNUN TEPESİNDEKİ SAHTE "RESMİ" SİTE

Özellikle son birkaç ayda 'MHRS randevu cezası' dolandırıcılıkları patlama yaptı. Dolandırıcılık süreci, kurbanların arama motorlarında "MHRS randevu" araması yapmasıyla başlıyor. Dolandırıcılar, Google'a verdikleri reklamlarla sahte sitelerin en üst sırada çıkmasını sağlıyor. Hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, gerçek e-Devlet şifresi ile MHRS arayüzüyle tıpatıp aynı olan siteye şüphelenmeden giriş yapıyor.

Dolandırıcılar MHRS arayüzünü birebir kopyalamıştı.

"RANDEVU CEZASI" YALANIYLA PANİK OLUŞTURUYORLAR

Daha sonra vatandaşların karşısına, "Hasta Hakları Yönetmeliği" ve "2024/18 sayılı Genelge" gibi resmi ifadelere dayandırılmış sahte bir "İdari Para Cezası" ekranı çıkarılıyor.

Dolandırıcıların bu yöntemine kanan vatandaşlardan Zeliha İrem Karaman da yaşadıklarını TurkiyeGazetesi.com.tr'ye anlattı.

iPhone telefonundaki Safari tarayıcısıyla Google üzerinden yaptığı aramada en üstte çıkan siteye tıkladığını belirten Karaman, sahte sitenin gerçek MHRS arayüzüyle birebir aynı olması nedeniyle uzantısındaki farklılığı fark etmediğini söyledi. e-Devlet bilgileriyle giriş yaptıktan sonra karşısına, başka mağdurların da paylaştığı görsellere benzer resmi bir ceza ekranı çıktı.

MHRS 'Randevu Cezası' Dolandırıcılığına Dikkat!

"GECİKME BEDELİ" KORKUSUYLA ÖDEME YAPTI

Ekranda, randevularına gitmediği iddiasıyla normalde 127 TL olan ancak gecikme bedeliyle birlikte toplamda 227 TL ödemesi gerektiği yönünde bir uyarı yer alıyordu

Karaman, randevulara katılımı artırmak için yeni bir kural getirildiğini sanarak ve "daha fazla faiz binmesin" düşüncesiyle paniğe kapılıp hemen ödeme yapmak istediğini ifade etti.

SMS DÖNGÜSÜ VE DOLAR ŞOKU

Ödeme ekranına yönlendirildiğinde SMS onay kodlarını doğru girmesine rağmen sistemin sürekli "hatalı şifre" uyarısı verdiğini belirten Karaman, aslında büyük bir oyalama taktiğiyle karşı karşıyaydı.

Sistem, aslında arka planda işlemi onaylatmak için zaman kazanıyordu. Kurban, SMS kodunu girdiği her an, dolandırıcıların eline bir "yetki anahtarı" teslim ediyordu. "Hatalı şifre" uyarısı sadece bir oyalama taktiğiydi; siz hata yaptığınızı sanarken, hesabınızdan para çekilmesi için gerekli tüm onaylar çoktan verilmişti.

Karaman birkaç denemeden sonra durumdan şüphelendi. Kısa süre sonra gelen bilgilendirme mesajıyla acı gerçekle karşılaştı: Hesabından TL değil, tam 227,50 dolar (Yaklaşık 10 bin TL) çekilmişti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayın ardından hemen bankasını arayarak kartını bloke ettiren Karaman, banka görevlilerinin yönlendirmesiyle "ters ibraz" başvurusu için hazırlıklara başladı. İşlemin hâlâ provizyonda (bekleyen işlem) olması nedeniyle bankadan anlık sonuç alamayan Karaman, vakit kaybetmeden savcılığa giderek delillerle birlikte suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Zeliha İrem Karaman, bu tuzağın sadece yaşlıları değil, dijital dünyayı iyi bilen gençleri bile hedef aldığını belirterek herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü de dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları zaman zaman uyarıyor.

RESMİ KURUMLARDAN KRİTİK UYARI: "BÖYLE BİR CEZA YOK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, MHRS randevusuna gidilmediği için para cezası uygulandığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıklamıştı.

⚠️ DİKKAT: EN ÜSTTEKİ HER SONUÇ DOĞRU DEĞİLDİR: Arama sonuçlarında en üstte yer alan linkin hemen yanında yer alan "Sponsorlu" veya "Reklam" ibaresine dikkat edin. Dolandırıcılar bu reklam alanlarını satın alarak, resmi siteymiş gibi en tepeye yerleşiyor. Hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, arayüzü MHRS ile tıpatıp aynı olan bu sahte sitelere şüphelenmeden giriş yapıyor.

MAĞDURLAR İÇİN ALTIN KURALLAR

Adres çubuğunu kontrol edin: İşlemlerinizi sadece resmi mhrs.gov.tr veya mobil uygulama üzerinden yapın.

İşlemlerinizi sadece resmi veya mobil uygulama üzerinden yapın. İlk 24 saat kritik: Dolandırıldığınızı anladığınız anda bankanızı arayıp "ters ibraz" (chargeback) başvurusu yapın ve savcılığa suç duyurusunda bulunun.

Dolandırıldığınızı anladığınız anda bankanızı arayıp "ters ibraz" (chargeback) başvurusu yapın ve savcılığa suç duyurusunda bulunun. Kişisel verileri koruyun: e-Devlet şifrenizi paylaştıysanız hemen değiştirin.

Siz de başınıza gelen dolandırıcılık hikayelerini dijital@tg.com.tr adresine göndererek sesinizi duyurabilir, başkalarının mağdur olmasını engelleyebilirsiniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası