Kahve Dünyası’nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle yayılan mesajlar, büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı. WhatsApp ve sosyal medya üzerinden hızla yayılan sahte kampanya linkleri binlerce kişiyi mağdur etme riski taşıyor. Markadan beklenen açıklama gelirken, uzmanlar kişisel verilerin ele geçirilmesi hedeflenen bu "oltalama" (phishing) yöntemine karşı vatandaşları acilen uyardı.

İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI — Anneler Günü’nü bahane ederek Kahve Dünyası’nın kurumsal kimliğini taklit eden siber saldırganlar, "50.000 TL hediye kartı" yalanıyla binlerce kullanıcıyı hedef aldı. WhatsApp üzerinden yayılan sahte linklere tıklayan vatandaşlar, kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve IP adreslerinin kopyalanması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kahve Dünyası konuyla ilgili resmi hesabından açıklama yaptı ve "Söz konusu içeriklerde yer alan "anket doldurarak para kazanma" gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." uyarısını düştü.

WhatsApptan yayılıyor: 50.000 TL ödüllü dolandırıcılık girişimi! Kahve Dünyası Anneler Günü tuzağına sakın düşmeyin — #ŞikayetHattı

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ GÖRÜNÜMLÜ SİBER SALDIRI!

Anneler Günü’nün yaklaşmasını fırsat bilen siber dolandırıcılar, Türkiye’nin önde gelen markalarından Kahve Dünyası’nın kurumsal kimliğini taklit ederek geniş kapsamlı bir saldırı başlattı. Sosyal medya ve özellikle WhatsApp gruplarında yayılan "50.000 TL değerinde hediye çeki" paylaşımları, markanın sadık müşterilerini hedef alan bir oltalama (phishing) vakasına dönüştü.

WhatsApptan yayılıyor: 50.000 TL ödüllü dolandırıcılık girişimi! Kahve Dünyası Anneler Günü tuzağına sakın düşmeyin — #ŞikayetHattı

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Şikayet Var platformundaki mağdurların paylaştığı bilgilere göre dolandırıcılık süreci şu şekilde ilerliyor:

Sahte link ve anket: Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen ve Kahve Dünyası’nın arayüzüne çok benzeyen sahte bir siteye yönlendiriliyor.

Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen ve Kahve Dünyası’nın arayüzüne çok benzeyen sahte bir siteye yönlendiriliyor. Hediye kutusu oyunu: Sitede kullanıcılara "kaç kahve içtiniz" gibi sorular soruluyor ve ardından 9 kutu arasından seçim yapmaları isteniyor.

Sitede kullanıcılara "kaç kahve içtiniz" gibi sorular soruluyor ve ardından 9 kutu arasından seçim yapmaları isteniyor. Paylaşma şartı: "Ödül kazandınız" denilerek kullanıcılardan bu linki 20 kişiye veya 5 farklı WhatsApp grubuna göndermesi talep ediliyor.

"Ödül kazandınız" denilerek kullanıcılardan bu linki talep ediliyor. Kişisel veri talebi: Son aşamada ise telefon doğrulaması, adres bilgileri veya kişisel veriler istenerek veriler ele geçirilmeye çalışılıyor.

Kahve Dünyası'nın resmi açıklaması

KAHVE DÜNYASI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konunun hızla yayılması üzerine Kahve Dünyası resmi bir açıklama yayınlayarak kullanıcıları uyardı. Şirket yetkilileri, markanın imajını sarsan bu durumla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, kullanıcıların kredi kartı bilgisi, şifre veya kişisel veri talep eden bu tür "yüksek tutarlı" sahte kampanyalara itibar etmemesi gerektiği önemle vurgulandı.

WhatsApptan yayılıyor: 50.000 TL ödüllü dolandırıcılık girişimi! Kahve Dünyası Anneler Günü tuzağına sakın düşmeyin — #ŞikayetHattı

MAĞDURİYET MESAJLARI YAĞIYOR

Öte yandan, kullanıcı şikayetleri, dolandırıcılık girişiminin boyutunu gözler önüne seriyor. Birçok kullanıcı, linke tıkladıktan sonra "IP adresiniz doğrulandı" gibi ifadelerle karşılaştıklarını ve telefonlarına virüs bulaşmasından endişe ettiklerini belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise rehberlerindeki tüm kişilere istemeden bu mesajı gönderdikleri için mahcup olduklarını dile getiriyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI!

Siber güvenlik uzmanları, bu tür vakaların tipik bir "duygusal mühendislik" örneği olduğunu belirtiyor ve ücretsiz veya yüksek tutarlı hediye vaat eden, kaynağı belirsiz ve paylaşım şartı koşan hiçbir bağlantıya tıklanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle linklerin uzantılarına (örneğin kaynakta belirtilen "roeu.cn" veya "devumo.top" gibi resmi olmayan adresler) dikkat edilmesinin altını çizen uzmanlar, "Eğer bir linke tıkladıysanız, hiçbir form doldurmadan sayfayı kapatmalı ve cihazınızda şüpheli bir uygulama olup olmadığını kontrol etmelisiniz." ifadelerine yer veriyor.

Başınıza gelen dolandırıcılık hadiseleriyle ilgili dijital@tg.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası