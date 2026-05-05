UFC 328 kapsamında gerçekleşecek olan UFC 328 gecesinde, Khamzat Chimaev ile Sean Strickland karşı karşıya gelecek. Dövüş sporu tutkunları geri sayıma başlarken ''Khamzat Chimaev-Sean Strickland maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?'' soruları da gündeme yerleşti. İşte Chimaev-Strickland maç tarihi ve canlı yayın bilgileri...

UFC 328 ABD’de bulunan Prudential Center’da gerçekleştirilecek. Flyweight kemer mücadelesinde Joshua Van ile Tatsuro Taira karşı karşıya geleceki. Ağır siklette Alexander Volkov ile Waldo Cortes Acosta kozlarını paylaşacak. Ayrıca Sean Brady - Joaquin Buckley ve King Green - Jeremy Stephens mücadeleleri de büyük günde ekranlarda olacak. Peki, Khamzat Chimaev-Sean Strickland maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?

UFC 328 gecesinde Khamzat Chimaev ile Sean Strickland karşı karşıya gelecek. Orta siklet şampiyonası 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Maçın saat 06.00 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Khamzat Chimaev-Sean Strickland maçı Türkiye’den dijital platform üzerinden yayınlanacak. UFC 328 ana kart karşılaşmaları S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Aynı zamanda organizasyon, uluslararası platformda UFC Fight Pass üzerinden de takip edilebiliyor.

Türkiye’de resmi yayıncı üzerinden izlemek isteyen kullanıcıların abonelik sahibi olması gerekiyor.

