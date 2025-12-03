UFC 323 gecesinde Oktagon’a çıkacak İbo Aslan’ın Iwo Baraniewski ile yapacağı kritik karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri belli oldu. Dev organizasyon Las Vegas’ta düzenlenecek.

UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2 gecesi için geri sayım sürerken, Türkiye’den takip edilen en önemli karşılaşma İbo Aslan’ın Iwo Baraniewski ile yapacağı mücadele olacak. Organizasyonun resmi yayın akışında maç saati, kanal bilgileri ve tüm kart detayları netleşti.

İBO ASLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İbo Aslan - Iwo Baraniewski karşılaşması 07 Aralık 2025 Pazar sabaha karşı, UFC 323 gecesinin Early Prelims bölümünde yapılacak. Organizasyonun yayın akışına göre Aslan’ın mücadelesi TSİ 02.00 itibarıyla başlayacak serinin içinde yer alıyor. Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da gerçekleştirilecek.

İki sporcunun kariyer gidişatı dikkate alındığında karşılaşmanın, her iki ismin UFC içindeki geleceğini belirleyecek kritik bir eşik olduğu vurgulanıyor. Özellikle Aslan’ın fiziksel formu ve stili, maça olan ilgiyi artırmış durumda.

İBO ASLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İbo Aslan - Baraniewski maçı Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Organizasyonun bu ayağı şifreli olarak ekrana geliyor.

S Sport Plus kullanıcıları, UFC 323 akışını kesintisiz biçimde izleyebilecek.

UFC 323 PROGRAMI AÇIKLANDI

UFC 323 gecesinin ana maçında bant sıkletin şampiyonu Merab Dvalishvili, eski şampiyon Petr Yan ile karşılaşacak. Kartın ikinci büyük karşılaşması ise flyweight klasmanında Alexandre Pantoja - Joshua Van şampiyonluk mücadelesi olacak. Ana kart Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak PPV bölümünde yayınlanacak.

