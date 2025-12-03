Adana’nın meşhur lezzeti şalgam, Avrupa onayından geçti. 2014 yılında şalgama coğrafi işaret tescili almak için yapılan başvurunun tescil süreci tamamlandı. Şalgam ile birlikte tescillenen ürünü sayısı 10’a çıktı.

Adana'nın yöresel lezzetleri, coğrafi işaret almaya devam ediyor. Adana Ticaret Odası’nın 2014 yılında Adana şalgamı için Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuru ile patent alınmıştı.

Adana Ticaret Odası, daha sonra ise Avrupa Patent Enstitüsü'ne başvuru yapmıştı. Adana şalgamının tescil süreci 21 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Adana şalgamı Avrupa'dan onay aldı

“ULUSAL BOYUTA ULAŞTI”

Avrupa Patent Enstitüsü başvuruyu uygun bularak Adana şalgamının tescil sürecini onayladı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, şalgamın tescillenmesine ilişkin şunları söyledi:

2014 yılında başvuru yapmıştık. Bir hafta önce Avrupa Birliği başvurumuzu kabul etti. Aslına bakarsanız tescilini en kolay alacağımız ürün şalgam. Bu kadar uğraşmamızın sebebi, Avrupa'nın şalgamı bilmemesi. 1980'li yıllarda mahalle aralarında fıçılarda yapılırdı. Daha sonra ulusal boyuta ulaştı.

Adana 10 ürününü tescilletti

Şu ana kadar tescil alınan 10 ürün olduğunu belirten Bayram, o ürünleri şöyle sıraladı:

Adana kebabı,

Şalgam,

İçli Köfte,

Analı Kızlı,

Aşlama,

Bici Bici,

Karakuş,

Taş Kadayıf,

Halka Tatlı

Şırdan

3 ürünün başvuru süreci devam ediyor

“3 BEKLEYEN MÜRACAATIMIZ VAR”

Adana sıkması, yüksük çorbası ve turunç reçeli için de tescil beklediklerini söyleyen Bayram “Şalgam, Adana için çok önemli bir içecek. Şu an şalgamımız her yerde var. Şalgam artık herkesin evine girmeye başladı. Türkiye'ye mal olmuş bir içecek. Belki de yarın Avrupa'da satışı başlayacak" diye konuştu.

