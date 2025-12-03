Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan piyanist Yeşim Gökalp hayatını kaybetti. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solist sanatçısı olan 59 yaşındaki Gökalp, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bağla Bankevler Sitesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solist sanatçısı, 59 yaşındaki piyanist Gökalp'ten haber alamayan bir öğrenci velisi durumu site görevlisine bildirdi.

HAREKETSİZ BULDULAR

İhbar üzerine veliyle eve giren görevli, Gökalp'i hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökalp'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

59 yaşındaki piyanist Yeşim Gökalp ölü bulundu

ACILI KARDEŞİ KONUŞTU

Durumu haber alan ve Ankara'da yaşamını sürdürdüğü öğrenilen kardeşi Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, büyük üzüntü yaşadı.

Muğla'da otopsi işlemlerini takip eden Gökalp, "Çok üzgünüm. Ablam, bir öğrenci velisinin ulaşamaması üzerine site görevlisine yaptığı ihbar sonucu maalesef ölü olarak bulunmuş. Evde televizyon açık kalmış. Ablamı yarın vasiyeti üzerine Ankara Karşıyaka'da ikindi namazı sonrası annemizin yanında toprağa vereceğiz. Hepimizin başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.



