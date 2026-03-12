Kayseri’de aktarlarda satılan “tok tutan karışım”, ramazan ayında vatandaşların ilgisini çekiyor. 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun, yoğurt, yulaf, keten tohumu gibi besinlerle hazırlanan karışımın sahurda tüketildiğinde orucu daha rahat tutmayı sağladığını ve enerji kaybını önlediğini açıkladı.

Aktar Muhammet Hanzala Altun, oruç tutanlara sahurda enerji veren ve tok tutan karışım hakkında bilgi verdi.

Orucu daha rahat tutmayı sağlıyor: Ramazanda tok tutan karışımın sırrı

BAĞIRSAKLARA İYİ GELİYOR, TOK TUTUYOR

1 çorba kasesine 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf, keten tohumu gibi doyurucu besinlerin bulunduğu karışımı ekleyip tükettiğimizde daha rahat oruç tutulacağını belirten Altun şunları söyledi:

“Zaten iftarla sahur arası çok bir süre olmuyor, vücut iftarda yenileni eritmiyor. Sahura uyanamayan kişiler için chia tohumu, keten tohumu, kinoa tohumu, ay çekirdeği içi ve yulaf karışımlarını tavsiye ediyoruz. Hem bağırsaklara iyi geliyor hem de midede bir kütle oluşturup tokluk hissi veriyor.”

Orucu daha rahat tutmayı sağlıyor: Ramazanda tok tutan karışımın sırrı

ORUCU DAHA RAHAT TUTMAYI SAĞLIYOR

“Altun Yatmadan önce 1 kase yoğurdun içine bu karışımdan 2 yemek kaşığı koyup tüketildiğinde ve üzerine 1 bardak ılık süt içildiğinde, sahura kalkmadan da vücutta enerji kaybı olmaz. Ayrıca tokluk hissi vererek orucu daha rahat tutmayı sağlar" dedi.

Orucu daha rahat tutmayı sağlıyor: Ramazanda tok tutan karışımın sırrı

Altun, yapılan bu karışıma vatandaşların ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası