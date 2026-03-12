Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Açıklamada, yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilmesine yol açan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıların bölgede ciddi bir insani krize yol açtığı ve yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtilerek, bu durumun uluslararası insani hukukun ağır ihlali olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail’in son dönemde artan askeri operasyonlarının Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırdığına dikkat çekildi. Açıklamada, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze'deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye’nin, Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılar karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışmasını sürdüreceği de açıklamada yer aldı.

"YAYILIMCI POLİTİKASINI SÜRDÜRMEKTE"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da bir araya gelmiş ve yaptığı açıklamalarda Lübnan'daki son duruma değinmişti.

Netanyahu hükümetinin işgalci politikalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Fidan “Lübnan'ın çökmesi tüm bölgeyi derinden etkileyecektir. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den çekilmemelidir. Netanyahu yayılımcı politikasını sürdürmektedir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in hukuka aykırı eylemlerinin devam ettiğini görüyoruz” demişti.

