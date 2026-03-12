Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Guterres, tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Guterres, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Karşılamanın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres görüşmeye geçti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Beştepe Millet Sergi Salonu'nda BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim edecek.

Beştepede kritik görüşme: Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi

GUTERRES’TEN TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk halkının "cömertliğine saygı göstermek için" Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl ramazan ayı vesilesiyle dayanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Guterres, "Bu defa Türkiye'deyim, (BM'deki) görev sürelerim boyunca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası