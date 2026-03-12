Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında İsrailli bakan konuşmaya başladığında salonu terk etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 70’inci Oturumu kapsamında düzenlenen "Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katıldı.

İSRAİLLİ BAKAN SÖZ ALDI, GÖKTAŞ SALONU TERK ETTİ

Toplantıda, Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar ve hizmetler diğer katılımcı ülkelerle paylaşıldı. Ancak Bakan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrailli bakan konuşmasına başlarken salonu terk etti.

Göktaş’ın bu davranışına bazı ülke temsilcilerinin de destek verdiği ve onların da salonu terk ettiği görüldü.

