Kızıldeniz’de görev yapan ABD’ye ait uçak gemisinde yangın paniği yaşandı. USS Gerald R. Ford’un çamaşırhanesinde çıkan yangında iki asker yaralandı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, Orta Doğu’da görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yangının geminin ana çamaşırhane bölümünde meydana geldiği ve olayın bölgedeki askeri çatışmalarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

2 ASKER YARALANDI

Açıklamada, yangın sırasında iki denizcinin hafif şekilde yaralandığı ifade edilerek, “İki denizci hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalar nedeniyle tıbbi tedavi görüyor ve durumları stabil” denildi.

Yetkililer ayrıca geminin tahrik sisteminin olaydan etkilenmediğini ve uçak gemisinin operasyonel kapasitesinin tamamen sürdüğünü vurguladı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

ABD Donanması, yangına ilişkin incelemenin sürdüğünü ve yeni bilgilerin elde edilmesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Öte yandan USS Gerald R. Ford’un, ABD’nin Iran’a yönelik yürüttüğü “Destansı Öfke Operasyonu” kapsamında bölgedeki askeri faaliyetlere destek vermek amacıyla Kızıldeniz’de konuşlu bulunduğu hatırlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası