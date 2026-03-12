Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski milli futbolcu Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizinin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Sarıyer’deki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan cenaze namazına spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak için İstanbul Sarıyer’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kaynak’ın naaşı defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor dünyasından çok sayıda katılım oldu.

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı Katılanlar arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknik direktörler Şenol Güneş, Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba ve Orhan Kaynak’ın eski takım arkadaşları da yer aldı.

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı ERTUĞRUL DOĞAN: "İNŞALLAH ONUN ANISINA TRABZONSPOR LİGİ DAHA İYİ YERLERDE BİTİRİR" Basın mensuplarına açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok. İnşallah onun anısına Trabzonspor ligi çok daha iyi yerlerde bitirir" şeklinde konuştu.



Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı RIZA ÇALIMBAY: "KİMSEYİ ÜZMEYECEK, GÜLER YÜZLÜ BİR İNSANDI" Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise İHA’ya yaptığı açıklamada, "Orhan hocayla bağımız çok iyiydi. Benim yardımcımdı. Çok iyi bir insandı. Kimseyi üzmeyecek, güler yüzlü bir insandı. İyi bir aile babasıydı. Çok üzüldük. Çok güzel günler de yaşadık. Allah rahmet eylesin. Futbolculukta karşılıklı oynadık. Orhan’ın kardeşleri de çok kaliteli insanlardı. Şanssızlıkla maalesef kaybettik ve çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası