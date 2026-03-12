Ramazan ayının en faziletli ve en kıymetli gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi İslam dünyasında büyük öneme sahip. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen mübarek Kadir gecesinde tüm Müslümanlar için ibadet, dua ve tövbe ile değerlendirilmesi tavsiye edilir. Peki Ramazan ayı perşembe günü başlarsa Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk gelir? 2026 yılında Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte, 2026 Kadir gecesi tarihi ve önemi...

İslam alimleri Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içinde gizli tutulduğunu ifade etmiştir. Bu yüzden de Kadri gevesinin kesin tarihi hakkında farklı görüşler de bulunur. En yaygın kabul edilen görüşe göre Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesine denk gelir. Peki, Ramazan Perşembe başlarsa Kadir gecesi ne zaman?

Ramazan Perşembe başlarsa Kadir gecesi ne zaman? 2026 Kadir gecesi tarihi

RAMAZAN PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLARSA KADİR GECESİ HANGİ GÜN OLUR?

İslam alimlerinin bazı hesaplamalarına göre Ramazan ayının hangi gün başladığı, Kadir Gecesi’nin tahmini olarak hangi geceye denk gelebileceğine dair fikir verebilmektedir. Ramazan ayı perşembe günü başlarsa Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın 25. gecesine denk gelme ihtimali yüksek kabul edilir.

Ramazan Perşembe başlarsa Kadir gecesi ne zaman? 2026 Kadir gecesi tarihi

İmam-ı Şa’rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

Ebül Hasan Harkani hazretleri de buyuruyor ki: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu. (Mişkat-ül-envar, Şir’a-tül-İslam)

Haberle İlgili Daha Fazlası