Dacia, 2030 yılına kadar dört yeni tam elektrikli model piyasaya sürerek büyük bir büyüme hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Renault’un ardından Dacia’nın 2030 yılı hedefleri de paylaşıldı. Dacia, büyük bir büyüme hamlesi kapsamında, 2030 yılına kadar dört yeni tamamen elektrikli araç piyasaya sürecek.



Bunlar arasında en dikkat çekeni, Renault Twingo ile platform kardeşi olacak ve 18.000 Euro’nun altında bir fiyat etiketiyle satılacak yeni şehir otomobili.



Dacia, önümüzdeki dört yıl içinde üç elektrikli araç daha piyasaya sürmeyi taahhüt etti, ancak henüz hepsinin detaylarını açıklamadı.

Dacia elektrikleniyor: 2030’a kadar uygun fiyatlı 4 model

SANDERO ELEKTRİKLENİYOR

Bunlardan biri, Sandero’nun yeni neslinde de tamamen elektrikli bir versiyon sunarak uygun fiyatlı mobiliteyi korumayı hedefliyor.

HİBRİT SEÇENEKLER DE ARTACAK

Dacia, elektrikli araç yelpazesini genişletmenin yanı sıra hibrit araç seçeneklerini de artırmaya devam edecek. Şu anda satılan Dacia araçlarının yaklaşık dörtte biri hibrit güç aktarma sistemine sahipken, hedef bu oranı gelecekte üçte ikiye çıkarmak.

