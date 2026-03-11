ABD basının FBI kaynaklarına dayandırdığı haberde, İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceği ifade edildi.

ABC News tarafından incelenen bir güvenlik uyarısına göre FBI, son günlerde Kaliforniya'daki emniyet birimlerini, ABD operasyonlarına misilleme olarak İran'ın Batı Kıyısı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

ABC News’in incelediği uyarıya göre, FBI, Şubat 2026 başı itibarıyla İran’ın, ABD’nin İran’a yönelik saldırılar düzenlemesi durumunda, Birleşik Devletler anakarasının açıklarında, özellikle Kaliforniya’daki belirlenmemiş hedeflere kimliği belirsiz bir gemiden insansız hava araçlarıyla sürpriz bir saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığına dair bilgi edindi.

Söz konusu olası saldırının zamanlaması, yöntemi, kesin hedefi veya failleri hakkında henüz ek bir bilgi ise yok.

