AB ve G7 liderleri, Orta Doğu’daki gerilimin küresel ekonomiye etkilerini değerlendirmek üzere bir araya gelerek Rusya’ya yönelik yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ilan etti. Hürmüz Boğazı’ndaki enerji akışını öncelik belirleyen liderler, 400 milyon varillik acil petrol rezervini devreye aldı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının üst düzey yetkilileri, Rusya’ya uygulanan yaptırımların sürdürülmesi ve petrol tavan fiyatının kaldırılmaması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, G7 ülkelerinin liderleriyle Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik etkilerini ele almak üzere düzenlenen video konferansın ardından, sosyal medyadan ortak bir açıklama yaptı.

"YAPTIRIMLARI GEVŞETME ZAMANI DEĞİL"

Açıklamada, İran ve Orta Doğu’daki endişe verici duruma koordineli bir cevap vermek üzere G7 ortaklarıyla görüşme yapıldığı belirtilerek "Güvenlik ve küresel enerji piyasası üzerindeki etkiyi en aza indirmeye odaklanmış durumdayız" ifadeleri kullanıldı.

AB ve G7'den Rusya kararı: Taviz yok!

Acil önceliğin, özellikle küresel ekonomi için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçiş de dahil olmak üzere, enerji akışının devamını sağlamak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmemesi gerektiği vurgulandı ve şunlar kaydedildi:

"Petrol tavan fiyatı uygulaması, piyasaları istikrara kavuşturmaya ve Rusya’nın gelirlerini sınırlamaya yardımcı olacaktır. Rusya’ya uygulanan yaptırımları gevşetmenin zamanı değil."

Açıklamada, çatışmanın genişlemesini önlemek ve istikrarı yeniden sağlamak için bölgedeki ortaklarla yakın işbirliği yapılması konusunda mutabık kalındığı aktarılarak "Küresel enerji arzındaki gerilimleri hafifletmek için Uluslararası Enerji Ajansının 400 milyon varillik acil durum petrol rezervini kullanıma sunma kararını memnuniyetle karşıladık." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası