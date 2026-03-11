HABER MERKEZİ
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi! Talimatı Bahçeli verdi
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
Semih Yalçın'ın paylaştığı mesajında şu ifadeler yer aldı:
"27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Ayrıntılar geliyor...
