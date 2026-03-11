ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ağır bedel ödediğini belirterek, "'Hürmüz Boğazı'nda büyük güvenlik göreceksiniz. İran'ı darmadağın ettik" dedi. Trump, tüm şirketleri ve nakliyecileri boğazı kullanmaya teşvik ederek, tüm İran gemilerinin vurulduğunu belirtti.

İran'a yönelik saldırıları değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'na mayın döşemek için kullanılabilecek tüm İran gemilerini imha ettik. Tüm şirketleri ve nakliyecileri boğazı kullanmaya teşvik ediyorum. İran gemilerinden kurtulduk" dedi.

Trumğ, "Dini Lider hala Ayetullah’ın oğlu olarak kalırsa bu savaşta zafer ilan edebilir misiniz?" sorusuna ise "Yorum yok" cevabını verdi.

İran'ı tarihte benzeri olmayan bir şekilde vurduklarını dile getiren Trump şu sözleri kullandı:

Hürmüz Boğazı'nda büyük güvenlik göreceksiniz. İran'ı darmadağın ettik. Ağır bedel ödüyorlar.

İran, Hürmüz'e hiç mayın döşemedi. İran'ı tarihte vurulmuş tüm ülkelerden daha sert vurduk. Daha işimiz bitmedi.

Petrol şirketleri Hürmüz’ü kullanmalı.

Tek gecede İran’ın tüm mayınlama gemilerini ortadan kaldırdık.

İSPANYA'YI TOPA TUTTU

İspanya hiç iş birliği yapmıyor.

Çok kötü davrandılar. Halkı harika ama liderleri değil.

İspanya ile tüm ticareti kesebiliriz.

