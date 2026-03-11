Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son durumu ve yatırımcılara yönelik tavsiyelerini paylaştı. Merkez Bankası’nın faiz kararını savaş ve petrol fiyatları bağlamında değerlendiren Eryılmaz, şahin ve temkinli bir yaklaşım beklediğini söyledi. Altın ve gümüş piyasalarında ise “ne satalım ne alalım” mantığının kısa vadede yatırımcılar için daha uygun olduğunu vurguladı.

Savaşın makro ekonomik dengeleri değiştirdiğini belirten Eryılmaz, " Yarın bir faiz indirimi beklemiyorum, Merkez Bankası pas geçecektir. Eğer savaş olmasaydı, Şubat ayı enflasyonuyla birlikte 100 baz puanlık indirim bile masada olurdu. Ancak petrol fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Bu yüzden Merkez'den şahin ve temkinli bir karar metni bekliyorum" dedi.

"Savaş biterse, tüm borsalarda olduğu gibi bizim borsamızda da 14.000 puan üzerine hızlı fiyatlamalar görebiliriz. Ancak şu an riskler devam ediyor. Yatırımcılar pozisyon alırken mutlaka kademeli ve kontrollü davranmalı, büyük risklerden kaçınmalı."

Altın fiyatlarının neden beklenen sıçramayı yapamadığını teknik bir temele oturtan Eryılmaz, petrol fiyatlarının belirleyici olduğunu belirtti.

"Petrol ile altın arasında neredeyse %100 negatif korelasyon var. Petrol yukarı gittikçe enflasyon artıyor, bu da merkez bankalarının faiz indirimini engelleyerek altın ve gümüşü baskılıyor.

Altın yatırımcısı için kritik seviyeleri işaret eden ekonomist şunları kaydetti:

Gram altın 7.400 TL, ons altın ise 1.790 dolar üzerinde tutunmayı görmeli. Altın-gümüş için şu an 'ne satalım ne alalım' yaklaşımı, yani bekle-gör süreci en uygunudur.

Barış haberi gelirse petrol ciddi geri çekilebilir; bu durumda altın fiyatlarına etkisi iki yönlü olabilir. Bir görüş altını baskılar, diğer görüş yükseltir. Ortası bir seyir olmasını bekliyorum. Güvenli liman olarak altına yönelenler oldu, ama sert bir 5.600 dolara giden süreç beklemem; tepki yükselişi olabilir, özellikle petrolün geri çekilmesi ve barışın gelmesiyle birlikte"