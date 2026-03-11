Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizine dair yaptığı konuşmada İsrail'in bölgeyi felakete sürüklediğini ifade etti. Türkiye’nin bu krizdeki tavrının "berrak ve net" olduğunu vurgulayan Erdoğan, savaşın yayılması durumunda küresel ekonomiden turizme kadar tüm dünyanın öngörülemez bir noktaya savrulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar” programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Milletin iradesini ve istikbalini hedef alan saldırıları beraber savurduk. Türkiye'yi şaha kaldırdık. Varsın birileri görmemekte ısrar etsin.

Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülke

Bugün bölgesinin istikrar yıldızı olarak parlıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizi de yine sizlerle ve milletimizle hayata geçireceğiz. Yegane amacımız ülkemize hizmet etmek.

"İSRAİL, LÜBNAN'I İŞGALE BAŞLADI"

Bölgemizi kana bulayan sarsıntının şiddeti, komşumuz İran'a saldırılarla daha da artmıştır. İsrail bir yanda Gazze'de diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişimine başladı. ,

Coğrafyamız katliam şebekesinin elinde felakete sürüklenmektedir. Sadece coğrafyamız değil, ekonomiden turizme tüm dünyada şahit oluyoruz.

Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını kimse kestiremiyor. Başkasının zararını kendi karımız oalrak göremeyiz. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berrak ve nettir. Türkiye her zaman barışın ve diplomasinin yanındadır.

Ellerin tetikten çekilmesi için yoğun gayret sarfediyoruz.

Herkesin hesabı varsa, Allah'ın da hesabı var.

Ayrıntılar geliyor...

