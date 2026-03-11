Renault, “futuREady” stratejisi kapsamında kompakt SUV konsepti Renault Bridger Concept modelini tanıttı. 4 metreden kısa boyutları ve köşeli tasarımıyla dikkat çeken araç, şehir içi kullanım ile arazi karakterini birleştirmeyi hedefliyor. Küçük SUV, ilk olarak 2027’de Hindistan’da üretilecek ve gelişmekte olan pazarlara sunulacak.

Fransız otomobil üreticisi Renault, Suzuki'nin küçük SUV'u Jimny'ye rakip olabilecek konsept modelini tanıttı. Bridger Concept olarak adlandırılan bu araçta, görsellerken anlaşıldığı kadarıyla sadece Jimny değil şehir içi kullanıma uygun boyutlara getirilmiş Land Rover Defender havası da var.

Renault’tan küçük Defender: İşte yeni Bridger

4 metreden kısa (yaklaşık 3,99 m) uzunluğuyla oldukça kompakt olan Bridger, köşeli hatları ve arkaya monte edilmiş yedek lastiğiyle sert bir arazi aracı görünümü sunuyor.

Küçük boyutlarına rağmen akıllıca tasarlanan iç mekanı, 200 mm arka diz mesafesi ve bir üst segmentteki araçlarla yarışan 400 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

Araç, Renault Grubu'nun modüler platformu RGMP Small üzerinde yükselecek. Bu platform; benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerine imkan tanıyor.

Aracın, ilk olarak 2027 sonunda Hindistan'da üretilmesi ve satışa sunulması planlanıyor. Ardından 2028'den itibaren Afrika ve Orta Doğu gibi diğer uluslararası pazarlarda yerini alacak. Şimdilik Avrupa ve Türkiye için kesinleşmiş bir plan bulunmuyor.

